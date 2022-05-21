فتح باب المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2022

دعا اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، دور النشر في البلد العربية للمشاركة في الدورة الـ 21 من معرض عمّان للكتاب 2022 الذي يقام في الفترة من 1 سبتمبر المقبل إلى 10 من الشهر نفسه، وذلك في المركز الأردني للمعارض الدولية، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تفاصيل معرض عمان الدولي للكتاب 2022

وقال بيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين العرب: بالإشارة إلى إقامة معرض عمان الدولي للكتاب في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2022، سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المعرض اليوم وحتى 20 يونيو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني من هـنـــــــــــــــــــا

وينظم المعرض اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي، وزارة النقل، وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى عالي أمين عمان الكبرى، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مديراً للمعرض.

شروط المشاركة في معرض عمان للكتاب 2022:

وحسب الموقع الرسمي لمعرض عمان للكتاب 2022: الاشتراك متاح لدور النشر المحلية والعربية والأجنبية والكيانات الثقافية ومراكز البحوث والجامعات، والأولوية للمشاركين بأسبقية تاريخ وصول طلبات الاشتراك، ولا ينظر في الطلبات التي ترد بعد تاريخ 20/ 6/ 2022، وتُعطى الأولوية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب.

وأضاف الموقع، على المشتركين الالتزام بالتعليمات والمواعيد المحددة من قبل إدارة المعرض، وأي إخلال بها يخول لإدارة المعرض حقًّا للاعتذار عن قبول الطلب أو إلغاء الاشتراك دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية، ويحق للجنة المشرفة رفض أي مشاركة دون إبداء الأسباب، ويحق للجنة المشرفة تقليص المساحة المطلوبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتابع، تتولى اللجنة المشرفة عملية تسلّم طرود الكتب والتخليص الجمركي عليها وفقًا للتعليمات الموضحة من قبلها، ويتحمل المشترك مصاريف التخليص على الكتب المرسلة، وسيتم دفع أجور التخليص خلال فترة المعرض، يترتب على المشاركين بالأقراص المدمجة والمرئية دفع رسوم لهيئة المسموع والمرئي مقدارها 10 دنانير أردنية عن كل عنوان بالإضافة لرسوم التخليص، وتلتزم إدارة المعرض الجهات المشاركة أن ترسل قائمة منشوراتها على ملف «إكسل» مرتبة على شكل جدول، يتم تنزيله من الموقع.