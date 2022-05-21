سمير عثمان يكشف أبرز المشكلات حول التحكيم المصري

علق سمير عثمان، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على غياب التحكيم المصري عن مونديال الدوحة 2022، فذكر أن أهم المشكلات التي تحوم حول التحكيم المصري، هو عدم الثقة في الحكام المصريين من قبل الأندية، فضلًا عن مكابرة بعض الحكام في الاعتراف بالخطأ من جانبهم حال حدوثه: « لازم كل حكم يغلط في إحدى المباريات يطلع يعترف، ولا يدافع عن الخطأ، وذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مرة أخرى».

اتحاد الكرة والأندية

وشدد «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، على ضرورة أن تقوم لجنة الحكام الحالية بإعداد صف جديد من الحكام، ولا يتحدث عن الآن، لكن يتم تدريبهم وإعدادهم من الآن من أجل التواجد إفريقيا وعالميًا على مدار العامين أو الثلاثة القادمين، مؤكدًا أنه من الأهمية أن يكون اتحاد الكرة في مثل هذه الظروف أقوى من الأندية.

الاعتراف بالأخطاء

وأوضح الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن الكابتن عصام عبد الفتاح تحدث مرارًا وتكرارًا عن تطوير الحكام المصريين وأهمية ذلك في البطولات القادمة سواء على المستوى التحكيمي وهذا أمر مهم للغاية، لكن الأهم الاعتراف بالأخطاء السابقة، من أجل تحقيق الهدف المنشود المراد الوصول اليه، مؤكدًا أن إعداد الحكام لكأس العالم يتم من خلال تدريب سنوات وصولًا لتلك الغاية.