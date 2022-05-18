داعية يقدم 8 نصائح للتغلب على وسوسة الشيطان: صاحب أهل الخير

يتعرض الإنسان في بعض الأحيان إلى وسوسة الشيطان، وورد هذا الأمر القرآن الكريم في قول الله تعالى: «وَمَـنْ يَتَّبِعْ خُـطُـواتِ الـشَـيْطَـانِ فَإنَّهُ يَأْمُـرُ بالـفَحْـشَـاءِ وَالـمُـنْـكَـرِ»، ويسأل البعض كيف يتغلب على وسوسة الشيطان، حتى لا يقع في معصية الله.

كيفية التغلب على وسوسة الشيطان

وفي هذا الصدد، قدم الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، 8 نصائح تساعد المسلم على التغلب على وسوسة الشيطان، مؤكدًا أن الشيطان هو وقبيله يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الشيطان يرى الإنسان ولا يراه الإنسان، وهو ما بينه الله تعالى في حديثه عن الشيطان في قوله: «إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ».

8 نصائح للتغلب على وسوسة الشيطان

وأوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن التغلب على وسوسة الشيطان من خلال تطبيق النصائح التالية:

ـ الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وحسن اللجوء إليه، وكثرة التضرع، قال تعالى: «وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ».

ـ الاعتصام بالله من الشيطان، وعدم الخشية منه، مع تمام الاحتراز من شره بالطاعة والذكر، فقد قال تعالى: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

ـ المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الصلوات، وغير ذلك من الأذكار المقيدة، وكذلك الرقى الشرعية، فهذا من أعظم ما يتحصن به المسلم من كيد الشيطان ووساوسه وهواجسه.

ـ مصاحبة أهل الخير الذين يحضون عليه فلا يجد الشيطان لقلب ابن آدم مسلكًا، وترك مصاحبة أهل الشر الذين يسلك بهم الشيطان إلى قلب ابن آدم، فإن العبد إذا صاحب أهل الخير انشغل خاطره بصحبتهم وما يعلمونه إياه وينصحونه به، وإذا صاحب أهل الشر انشغل خاطره بباطلهم الذي يسمعه.

ـ كثرة ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، والانشغال بأعمال البر، ظاهرًا وباطنًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

ـ ذكر الله عند دخول البيت وعند الخروج منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ».

ـ كف النفس عن الشهوات، مع حفظ حدود الله، قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله: «عَلَى الْعَبْدِ ذَمُّ جَوَارِحِهِ، وَحِفْظُ حُدُودِ اللَّهِ، وَكُفُّ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتِهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ، وَأَصْلَحَ سِرَّهُ».

ـ طلب العلم والانشغال به، فإن العلم نور يحيا به القلب، وتنقشع بها عاميات الجهل، وتزول به الوساوس وما يهم به المرء من السوء.