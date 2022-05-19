10 أسباب لزيادة الإيمان عند المسلم.. منها حضور مجالس الذكر

كشف الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان حال تحقيقها، إذ يريد المسلم أن يزيد من قوة إيمانه لتزداد درجته عند الله تعالى ويزداد تعلقه بالله، أملا في دخول الجنة.

أسباب زيادة الإيمان

وأوضح الداعية أحمد صبري لـ«الوطن»، أن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، ومنها معرفة الله جل وعلا بأسمائه والحسنى وصفاته العلى ودليل ذلك قول الله عز وجل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، وهناك أساب كثيرة لزيادة الإيمان منها:

أسباب لزيادة الإيمان

1ـ معرفة الله جل وعلا بأسمائه والحسنى وصفاته العلى، لقول الله عز وجل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ».

2ـ طلب العلم، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».

3ـ التأمل في آيات الله، وذلك لقوله تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ».

4ـ قراءة القرآن وتدبر آياته، لقول الله عندما وصف المؤمنين الصادقين: «وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا».

5ـ كثرت ذكر الله تعالى، لقوله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

6ـ تقديم كل شيء يحبه الله ورسوله عن هوى النفس ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : «ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار».

حضور مجالس الذكر

7ـ حضور مجالس الذكر، لحديث حنظلة قال : «قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟، قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنّا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة».

8ـ البعد عن المعاصي، فهي سبب نقصان الإيمان والبعد عنها سبب زيادته، وعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

9ـ الإكثار من النوافل، فتوصل لمحبة الله له فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضي الله.

10ـ سؤال الله تعالى زيادة الإيمان، لقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ، فسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم».