فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ونش مع سيارتها «فيديو»

شاركت الفنانة فيفي عبده في تشيع جثمان الفنان سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية، لكن سيارتها تعرضت لعطل خلال عودتها إلى القاهرة، لتستقل «ونش» إنقاذ مع سيارتها.

وقالت فيفي عبدة خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام «مساء الخير، دفنا الفنان سمير صبري ربنا يرحمة وينور قبره، والعربية عطلت في الطريق، وأنقذنا ونش سحب العربية لمصر بخير، أنا بكلمكم كده من الدور التاني». وظهر خلال الفيديو أن السيارة التي بداخلها فيفي عبده على ظهر ونش.

جنازة سمير صبري

وحرص على توديع الفنان سمير صبري إلي مثواه الأخير عدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني، حيث تمت صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بالإسكندرية، ويقام العزاء يوم الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.