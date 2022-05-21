فيفي عبده في جنازة سمير صبري: «عرفنا قيمته لما مشي»

عبرت الفنانة فيفي عبده عن حزنها على رحيل الفنان الكبير سمير صبري، وحرصت على التواجد لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم عقب صلاة الظهر، قائلة: «إحنا بنفقد أحسن ناس في الدنيا، ولكن هي دي سنة الحياة وكلنا رايحينله وأنا كمان رايحه له، أتمنى الناس تعرف قيمة الناس وهي عايشة، إحنا عرفنا قيمته لما مشي».

نجوم الفن يودعون الفنان سمير صبري

وتواجد عدد كبير من الفنانين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعداد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل، الذي من المقرر أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية، وكان من بين الحضور: إلهام شاهين، ليلى علوي، فيفي عبده، لقاء سويدان، إيهاب فهمي، أحمد السقا، أشرف زكي، بالإضافة إلى الفنانة ميرفت أمين.

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا، أمس، عن عمر يناهز الـ85 عاما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يقام العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الإثنين المقبل.