فيفي عبده ترقص على أغنية لـ نجوى كرم بالعباءة.. والأخيرة: «كتير حلو»

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو جديد لها وهي ترقص بالعباءة الخليجي؛ على أنغام أغنية المطربة اللبنانية نجوى كرم، وهي «ملعون أبو العشق» لتعلق المطربة نجوى كرم قائلة: «أنت كتير حلو».

مسلسل شغل عالي

وشاركت الفنانة فيفي عبده خلال السباق الرمضاني 2022 بمسلسل شغل عالي، بجانب مجموعة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داوود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وحرصت فيفي عبده على الترويج للمسلسل قبل عرضه، حيث نشرت فيفي، صورة لها بصحبة شيرين رضا ومخرج العمل مرقص عادل، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل».