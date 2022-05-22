«أحرار سنجار» تعلن قصفها قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

أعلنت مجموعة «أحرار سنجار»، قصفها قاعدة عسكرية تركية في منطقة زيلكان شرقي مدينة «الموصل» شمالي العراق، بطائرتين مسيرتين، وأكدت المجموعة المسلحة، في بيان، أنهما أصابتا أهدافهما بدقة وخلفتا أضرارا في صفوف الجيش التركي.

وأشارت «أحرار سنجار»، في بيان، إلى أن عملياتها ستستمر ضد الأهداف التركية شمالي العراق، مضيفة أن الاعتداء على كل شبر من الأراضي العراقية هو اعتداء على «سنجار»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«أحرار سنجار»: استخدمنا طائرتين مسيرتين نوعيتين للمرة الأولى

وقالت «أحرار سنجار»، إنها استخدمت طائرتين مسيرتين نوعيتين للمرة الأولى منذ بدء عملياتها، موضحة أن القصف يأتي ردا على غارات تركية استهدف عناصر لحزب «العمال الكردستاني» في ضواحي محافظتي كركوك ونينوى.

من جانبه، أشار مدير منطقة زليكان، محمد أمين، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إلى سقوط طائرة مسيرة، في معسكر تابع للجيش التركي، ما أسفر عن مقتل شخص يعمل طباخاً في المعسكر.

وفي سياق آخر، قالت «موسكو»، إنه لا ترى أي داع للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واتهم نائب سفير روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، خلال جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، الغرب والمنظمة بعدم بذل جهد كاف لتقديم المساعدة عن طريق دمشق والفشل في تمويل مشاريع إعادة الإعمار المبكر لتحسين حياة ملايين السوريين

بوليانسكي: موسكو لا يمكنها غض الطرف عن استغلال «النصرة» الإرهابية لـ المساعدات

وأضاف بوليانسكي، أن بلاده لا يمكنها غض الطرف عن حقيقة اغتصاب إرهابيي هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا»، للسلطة واستغلالها المساعدات الإنسانية، كما ان «موسكو» لا توافق على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن.

وفي العراق، سجل رئيس مجلس النواب «البرلمان»،محمد الحلبوسي، أمس السبت، اعتراضه على ذكر اسم «دولة إسرائيل» في بيان ختامي لمؤتمر «الاتحاد البرلماني العربي» الطارئ بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة، المنعقد حاليا في القاهرة، مشددا في بيان، أصدره مكتبه الإعلامي، على استبدال الوصف بالكيان الإسرائيلي المحتل.