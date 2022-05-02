عاجل.. البعثة الأممية بالعراق تعرب عن قلقها البالغ من الاشتباكات في سنجار

أعربت البعثة الأممية في العراق عن قلقها البالغ من الاشتباكات في سنجار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اشتباكات عنيفة في العراق

كانت اشتباكات عنيفة اندلعت، اليوم الاثنين، بين الجيش العراقي وقوات من "اليبشه" في قضاء سنجار بشمال البلاد.

وأفادت شبكة «روسيا اليوم»، بأن شرارة الاشتباكات كانت منذ الليلة الماضية بين الجيش العراقي وقوات حماية سنجار المعروفة باسم «قوات اليبشه»، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

تجدد الاشتباكات

يذكر أنّ المعارك في العراق تجددت، صباح اليوم، داخل الأحياء السكنية بسبب وجود عناصر من «اليبشه» داخل المناطق المأهولة بالسكان، ويشار إلى وجود معلومات حول سقوط قتلى من الطرفين، لكنها لم تتأكد حتى اللحظة.