سوريا تتصدى لقصف في سماء دمشق.. ومصادر: إسرائيل استهدفت أسلحة إيرانية

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق، وكشفت وسائل إعلام رسمية سورية عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

روسيا اليوم: الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية

وأفاد مراسل شبكة روسيا اليوم الإخبارية في العاصمة السورية، مساء اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق في سوريا، مشيرة إلى أن وكالة الأنباء السورية أكدت أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

مصادر: إسرائيل استهدفت أسلحة كانت في طريقها لحزب الله

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أن إسرائيل استهدفت أسلحة إيرانية وصلت مطار دمشق وكانت في طريقها لـ حزب الله، حسبما ذكرت العربية في نبأ عاجل، لافتة إلى ان الغارات الإسرائيلية في سوريا طالت محيط مطار دمشق وطرطوس.