ارتفاع الطلب على القهوة عالميا.. وتراجع روسيا والصين

أظهر الطلب على البن في الدول غير المنتجة انتعاشا ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من وجود مؤشرات على تباطؤ محتمل في الطلب في روسيا والصين في الأرباع المقبلة، حسبما قال محللون من «رابو بنك» في تقرير يوم الجمعة.

القهوة التي تستهلكها الدول غير المنتجة

وقال المحللون في مذكرة بحثية إن «اختفاء البن»، وهو مصطلح يشير إلى كمية القهوة التي تستهلكها الدول غير المنتجة بالفعل ولا تعبئها لإعادة تصديرها، ارتفعت بنسبة 6.9% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت منطقة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة زيادة أكبر بنسبة 9% بينما قفزت الولايات المتحدة 4.6% واليابان 5.1%، وأوضحت المذكرة أن الأرقام لا تزال غير كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

الحرب الروسية الأوكرانية تضعف الطلب

وكانت النتيجة في الربع الأول أعلى بنسبة 0.6% فقط مما كانت عليه قبل عامين (الربع الأول 2020)، وقال المحللون إن الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية لفيروس كورونا يمكن أن تضعف الطلب على القهوة في تلك البلدان، وقالوا أيضًا إن ارتفاع أسعار التجزئة قد يضر بالطلب في البرازيل، أكبر دولة منتجة للبن، والتي تعد أيضًا ثاني أكبر مستهلك للبن عالميًا بعد الولايات المتحدة.

يتوقع محللو «رابو بنك» انخفاضًا بنسبة 25% في الطلب على القهوة الروسية، وانخفاضًا بنسبة 50% في استخدام القهوة في أوكرانيا، ويرى محللو البنك أن رصيد المعروض العالمي من البن يتحول من عجز قدره 5.1 مليون كيس وزن 60 كجم في 2021/22 (أكتوبر-سبتمبر) إلى فائض قدره 1.7 مليون كيس في 2022/23.

وأبقى البنك على تقديراته للإنتاج البرازيلي لعام 2022 عند 64.5 مليون كيس، في نهاية تقديرات السوق، وذلك بعدما خفضت وكالة الإمدادات الغذائية البرازيلية «كوناب» عرض المحاصيل إلى 53.4 مليون كيس فقط يوم الخميس.

لكن «رابو بنك» قلص عرضها للمحصول الكولومبي إلى 11.8 مليون كيس في 2021/202، لكنه يتوقع انتعاشًا إلى 13.4 مليون كيس في 2022/23، بحسب مذكرته.