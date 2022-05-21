انخفاض أسعار القهوة عالميًا مع تحسن الأحوال الجوية في البرازيل

تراجعت عقود قهوة أرابيكا الآجلة إذ جرى تداولها بحوالي 2.1 دولار، لتنخفض قيمتها بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين وتحديدًا في 17 مايو الماضي حيث تم تداولها في ذلك الوقت بـ2.3 دولار، وسط تراجع مخاطر الصقيع في البرازيل أكبر منتج لها، بحسب تقرير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

وأضاف التقرير أن خبراء الأرصاد الجوية أوضحوا أن الرياح والسحب في ولاية ميناس جيرايس، أكبر منطقة لزراعة القهوة أرابيكا في البرازيل، حالت دون حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى إزالة خطر الصقيع الضار بالمحاصيل، وبالرغم من ذلك لا يزال السوق على أهبة الاستعداد من مخاطر الصقيع في الموسم الحالي، نظرًا لأن الصقيع العام الماضي ألحق أضرارًا جسيمة بالمحصول، ودفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان.

ارتفاع مخزون البن الأخضر بالولايات المتحدة

وأفادت جمعية البن الأخضر أن مخزون البن الأخضر في الولايات المتحدة في أبريل ارتفع + 1.5% على أساس شهري، و+2.5% على أساس سنوي إلى 5.907 مليون كيس.

ووصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 في أبريل عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 219.29 دولار أمريكي / رطل بنهاية هذا الربع، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أنه سيتم تداولها عند 239.62 في غضون 12 شهرًا.

قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة

وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل أرابيكا 75% من إنتاج العالم، وتُزرع في الغالب في البرازيل التي تضم 40% من إجمالي المعروض في العالم، بالإضافة إلى كولومبيا.