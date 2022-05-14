أسعار القهوة تصل إلى أدنى سعر لها منذ نوفمبر 2021

وصلت أسعار تداول العقود الآجلة لقهوة أرابيكا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر عام 2021، حيث سجل سعر القهوة أرابيكا في شركة ICE بنحو 212.90 دولار.

وقال مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، إن هناك تقارير حقيقية أوضحت أن تخفيف ظروف الجفاف في البرازيل المنتج الرئيسي للقهوة أضعفت من الأسعار، وكذلك مخاوف بشأن انخفاض الطلب بسبب آثار الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين.

وأضاف أن وضع حد أدنى للأسعار توقعات لإمدادات القهوة جاء أصغر من كولومبيا ، ثاني أكبر منتج للأرابيكا في العالم.

صادرات القهوة لشهر إبريل انخفضت 18%

وأفاد اتحاد مزارعي البن الكولومبي يوم الخميس الماضي أن صادرات البن الكولومبية لشهر أبريل انخفضت بنسبة 18٪ على أساس سنوي إلى 845 ألف كيس.

وخفضت منظمة القهوة الدولية مؤخرًا تقديرها العالمي للإمدادات 2020/21 إلى عجز قدره 3.13 مليون كيس من التقدير السابق لفائض الأكياس +1.2 مليون، ووصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار في أبريل من عام 1977.

توقعات بتداول القهوة عند 219.18 دولار أمريكي للرطل بنهاية يونيو

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 219.18 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع والذي سينتهي في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل ، نقدر أنه سيتم التداول عند 239.15 دولار في غضون 12 شهرًا.

وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال «ICE»، وتمثل أرابيكا 75% من إنتاج العالم وتزرع في الغالب في البرازيل «40٪ من إجمالي المعروض في العالم» وكولومبيا.

وتمثل قهوة الربوستا النسبة المتبقية البالغة 25 ٪ ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام «15 ٪ من الإمداد العالمي» وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.