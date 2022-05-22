يتبقى 47 يوما.. «البحوث الفلكية» يكشف موعد عيد الأضحى فلكيا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى 2022 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وقال القاضي، إنه تبيقى من الزمن 47 يوما لحلول عيد الأضحى الموافق 9 يوليو المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، مضيفًا أن الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل سيكون موعد وقفة عرفات للعام الهجري الجاري 1443هـ، لافتا إلى أن الموعد النهائي لعيد الأضحى المبارك والإعلان عنه يكون للمملكة العربية السعودية نظراً لارتباط العيد بموسم الحج من كل عام.

عدد الأيام المتبقية قبل حلول عيد الأضحى 2022

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المواعيد التي يتم الإعلان عنها بشأن تواريخ بداية ونهاية الشهور العربية يكون وفقاً للحسابات الفلكية، مشيرًا إلى أنّ المعهد يمتلك العديد من القدرات والإمكانات العلمية والبشرية التي تؤهله لمتابعة ورصد الأحداث الفلكية والظواهر، ومتابعة ورصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، لافتا إلى أنّ هناك تنسيقًا تامًا مع الجهات المعنية؛ لمتابعة أي تطورات تتعلق بالأحداث الفلكية.

عيد الأضحى المبارك 2022

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنّ المعهد شهد الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً في الإمكانات والقدرات، بما يتماشى مع المتغيرات البحثية وكذلك التطورالهائل في القدرات والإمكانات البحثية.

ومن ناحية أخرى، تختتم الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، قبل أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي