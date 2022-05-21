اعرف موعد عيد الأضحى في السعودية 2022.. توقيت موحد لجميع المسلمين

شهد محرك «جوجل» عمليات بحث عديدة عن موعد عيد الأضحى في السعودية 2022، وذلك بسبب اقتراب شهر ذو الحجة وبالتالي أيام العيد المبارك، ويشار إلى أنّ موعد عيد الأضحى في السعودية 2022 يوافقه موعد عيد الأضحى في جميع بلدان العالم، ويذكر أنّ موعد عيد الأضحى في السعودية 2022 وفي كل الدول العربية وفق جميع الحسابات الفلكية حيث تشير إلى أنه لم يبق على موعد العيد سوى 48 يوما فقط.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2022

وبحسب ما ذكرته الحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى في السعودية 2022 فلكيا سيكون يوم السبت التاسع الموافق من يوليو المقبل (9/7/2022)، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الثلاثاء الثاني عشر من يوليو وهي أيام عطلة رسمية في جميع البلدان العربية التي تحتفل بعيد الأضحى المبارك.

غرة شهر ذو الحجة وميعاد وقفة عرفات

وكانت الحسابات الفلكية قد أشارت إلى أنّ هلال شهر ذو الحجة سيظهر بعد حدوث الاقتران بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا، يوم الخميس 30 يونيو، وبناءً عليه ستكون وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، ويكون عيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو.

ومن المقرر أن ينتهي موسم العمرة الحالي للمسلمين بالخارج في المملكة العربية السعودية في 30 من شهر شوال الجاري ، حسبما ذكرت السلطات السعودية حيث تستعد المملكة لاستقبال المسلمين من الخارج لحضور موسم الحج السنوي لأول مرة. في خلال سنتين.

ومن جهتها حددت وزارة الحج والعمرة 30 شوال، الشهر الذي يلي شهر رمضان، موعدًا نهائيًا للمسلمين في الخارج لأداء العمرة أو الحج الأصغر ، حسبما ذكرت البوابة الإخبارية السعودية «آجل».