موعد عيد الأضحى المبارك 2022.. لو عايز تشتري أضحية

يحرص الكثير من المواطنين على البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك عبر محركات البحث المختلفة، خاصة الراغبين في شراء الأضاحي لذبحها، حرصا منهم على شراء تلك الأضاحي قبل وقت كافٍ من العيد.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير موعد عيد الأضحى المبارك، وفق الموعد الذي أعلنه مركز البحوث الفلكية، وجاءت كالتالي:

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

أعلن المركز الفلكي للبحوث في بيان له، موعد عيد الأضحى المبارك 2022، الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، ما يجعل الراغبين في ذبح الأضاحي يحرصون على البحث عنه، إذ أوضح المركز الفلكي للبحوث أنه من المتوقع أن يبدأ عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم السبت الموافق 9 يوليو المقبل، على أن تستمر أيام العيد حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، وجرت العادة دائما أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 5 أيام متواصلة للعاملين بالقطاع العام.

وبالرغم من أن المركز القومي للبحوث الفلكية يحرص دائما على تحديد موعد العيد فلكيا، إلا أن أمر إعلان موعد عيد الأضحى رسميا من اختصاص دار الإفتاء، إذ أنها الجهة الرسمية التي يجري الاحتفال بعيد الأضحى بناء على إعلانها، ويكون ذلك بعد استطلاع هلال غرة شهر ذي الحجة، إذ يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 10 من شهر ذي الحجة.

تكبيرات عيد الأضحى

ويحرص الكثير من المساجد المختلفة في جميع محافظات مصر على أداء تكبيرات العيد في الميكروفون الخاص بالمسجد، بصيغة واحدة متعارف عليها، وأعلنت دار الإفتاء المصرية صيغة تلك التكبيرات لتوحيدها في المساجد المختلفة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2022

وأوضحت دار الإفتاء المصرية الصيغة التي يمكن قول تكبيرات العيد بها، وجاءت كالتالي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».