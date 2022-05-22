استشاري مناعة ببريطانيا: جدري القرود ليس خطيرا.. ويمكن علاجه مثل «المائي»

أكد الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة، أن مرض جدري القرود فيروس نادر يصيب المواطنين وقادم من دول غرب أفريقيا، وليس سريع الانتشار مثل كورونا وانتقاله بين المواطنين محدود.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يجري تشخيص المرض كاملاً ومعرفة مدى قوة العدوى والإصابة بين الأشخاص من عدمه، لافتا إلى أن الإصابات المعلن عنها ناتجة عن التلامس والاختلاط المباشر مع الحالات المصابة أو القرود المصابة، وقال: «انتقاله من إنسان لإنسان قد يكون عن طريق التلامس أوالتواصل الجنسي، والأصل في الإصابة أن يكون المريض تواصل مع الحيوانات».

جدري القرود ينتقل بالتلامس.. كالاتصال الجنسي

وأوضح استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرض جدري القرود ليس مميتا أو مقلقا، وأدويته متوفرة، ويتم التعامل معه مثل التعامل مع أمراض الجديري المائي الشديد، ولا خطورة منه، وهناك أمراض وفيروسات وأوبئة أشد خطورة من جدري القرود.

وأكد «الشربيني» أنه لا علاقة بين كورونا وجدري القرود، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الإحترازية وتقليل التعامل مع الحيوانات والاختلاط بها كالقرود وغيرها.

أوبئة خطيرة

وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي، أكد أنه لم يتم رصد اي حالات إصابة بمرض جدري القرود بين المواطنين حتى الآن، وأن غرف العمليات المركزية تتابع الوضع الصحى والوبائي سواء لكورونا وغيره من الأمراض.