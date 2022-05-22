الثقافة: 43 فرقة عالمية تشارك بمهرجان الطبول.. والعروض كلها مجانية (فيديو)

قال الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة إنَّ مهرجان الطبول في دورته التاسعة انطلق بمشاركة 43 فرقة من مختلف فرق العالم، وتكون الرسالة الرئيسية له هي رسالة سلام للعالم في ظل صراعات وحروب آخرها حرب روسيا وأوكرانيا، إذ تدعو وزارة الثقافة للمحبة والسلام، وتطلق مبادرات على مدار السنة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل وكل فئات المجتمع.

تقديم العروض في أماكن مختلفة منها مواقع ومسارح تابعة لوزارة الثقافة

وأوضح وكيل وزارة الثقافة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» وتقدمه مها بهنسي وياسمين سيف، أنَّه يتمّ استغلال المناطق التاريخية للقاهرة الثقافية لتقديم العروض في أماكن مختلفة منها مواقع ومسارح تابعة لوزارة الثقافة، مبينًا أنَّ العروض مجانية لكل الجمهور أي كان فئاته سواء من الداخل أو الخارج وهو نهج تتبعه وزارة الثقافة في هذه المرحلة وهي العدالة الثقافية لتصل لكل الفئات في كل المناطق الجغرافية.

عروض بأماكن متعددة لتصل لأكبر عدد من الجمهور

وأشار وكيل وزارة الثقافة إلى أنَّه تمّ تجهيز عروض كثيرة بأماكن متعددة لتصل لأكبر عدد من الجمهور على أن تكون العروض على مدار اليوم اعتبارا من يوم 21 وحتى 28 مايو، وتشارك تونس في تلك الدورة كضيف شرف برعاية وزارة الثقافة، والحضور يوميا في الأماكن المتاحة بها، اعتبارا من الساعة 5 وحتى 10 مساءً.

وأكّد أنَّ ما يقدم الآن من الثقافة يحمل رسالة توصيل الثقافة لكل أنحاء مصر، بالإضافة إلى تشكيل وعي ووجدان العقل الجمعي للمواطنين وتوصيل رسالة السلام والمحبة للعالم، خلال كل فعاليات الثقافة، ومحاربة الفتنة والتفرقة والعنصرية والتطرف باعتبار الثقافة أحد أسلحة الوعي في مصر.