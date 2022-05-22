تفاصيل افتتاح مهرجان الطبول 2022.. شعاره «من أجل السلام» ومستمر حتى 28 مايو

على مسرح بئر يوسف بالقلعة، انطلقت فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الذى تستمر فعالياته حتى 28 مايو.

تفاصيل افتتاح المهرجان

ويحضر افتتاح المهرجان د. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية نائباً عن د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ، د. أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، د. نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى السابق الذى تم تكريمها فى المهرجان كرئيس شرفى للمهرجان بإهدائها درع المهرجان نظراً لجهودها العظيمة وحماسها للمهرجان، تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

رفع علم مصر في افتتاح مهرجان الطبول 2022

بدأ الفنان انتصار كلمته بتقديم اعتذار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن الحضور لسفرها بالخارج، وقال إن المهرجان الدولى للطبول فى دورته التاسعة يعتبر بحق دورة التحدى والإصرار والصمود تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» الذى يقام برعاية وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلى وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، وأضاف «عبد الفتاح» أننا نعمل كمنظومة متكاملة فى تحقيق هذا الحلم الجميل لمصرنا الحبيبة.

ورشة دولية بمشاركة جميع الفرق

تضمن حفل الإفتتاح إقامة الورشة الدولية بمشاركة جميع الفرق فى تناغم ايقاعى وموسيقى مبهر وتفاعل معها الجماهير بالهتاف والتصفيق والزغاريد، حيث قدمت كل دولة فنونها التراثية والإيقاعية المختلفة، تشهد هذه الدورة مشاركة دولية وعربية وأفريقية ومصرية غير مسبوقة تبلغ 41 فرقة من مختلف الثقافات، واختًتم حفل الأفتتاح بمشاركة جميع الفرق ورفع الفنان انتصار عبد الفتاح علم مصروردد الجماهير تحيا مصر.

يُقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- شارع المعز- ساحة الهناجر- قبة الغورى- قصر الأمير طاز- مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل».