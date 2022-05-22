الجيش الأردني: مقتل 4 وإحباط تهريب مخدرات بكميات كبيرة من سوريا

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت عن مقتل 4 أشخاص، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، دون ذكر أي تفاصيل.

وتمتلك المملكة الأردنية الهاشيمة حدودا مشتركة مع الجمهورية السورية، كما أن الأردن استقبلت مئات آلاف من السوريين في مخيمات على الحدود السورية الأردنية أشهرها مخيم الزعتري على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا عام 2011.