حوادث حول العالم: حريق شمال الأردن وضحايا جدد في كوارث الآبار

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، من أبرزها الحريق الذي اندلع في محمية غابات اليرموك شمال الأردن، فيما لقي 7 يمنيين مصرعهم جراء الاختناق بعوادم دخانية في بئر للمياه جنوب غربي «صنعاء»، فيما فرضت نيجيريا حظر تجوال لمدة 24 ساعة في ولاية شمال غربي البلاد على خلفية احتجاج للمطالبة بالإفراج عن مشتبهين في واقعة قتل طالبة مسيحية.

ونشب حريق كبير، في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس محافظة إربد شمال الأردن. وجاء الحريق، على 1500 دونم من الأراضي الحرجية التابعة للمحمية.

تقرير أممي: ارتفاع نسبة الجفاف في العقدين الأخيرين على الأرض بنسبة 29%

وحذرت منظمة « الأمم المتحدة» في تقارير، من موجة جفاف عالمية قد تؤثر على ثلاثة أرباع سكان الأرض مع حلول العام 2050، ونقلت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، عن تقرير «الجفاف بالأرقام-2022» أن نسبة الجفاف في العقدين الأخيرين ازدادت على الأرض بنسبة 29%.

مقتل 7 يمنيين جراء الاختناق في بئر للمياه بـ «تعز»

ولقى 7 يمنيين، أمس السبت، مصرعهم جراء الاختناق بعوادم دخانية في بئر للمياه يبلغ طوله نحو 35 مترا، بالريف الجنوبي لمحافظة تعز الواقعة جنوب غربي العاصمة «صنعاء»، وقال شهود عيان لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن عاملا في إحدى المزارع، نزل في البئر وتعرض لحادثة اختناق نتيجة أدخنة مضخة تعمل على رفع المياه من قاع البئر إلى خارجه.

وسائل إعلام يمنية تنشر صورا لـ المتوفين

وحاول عدد من الأهالي، إنقاذ العامل، ونزل شخص إلى البئر في محاولة لإنقاذ العامل لكنه توفي أيضا، وتوالى نزول آخرين، في محاولة كل واحد منهم لإنقاذ الآخر، لكنهم توفوا جميعا.

ونشرت وسائل إعلام يمنية صورا لـ المتوفين، فيما نشرت حساب على موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، مقطع فيديو لـ الحادث

إنقاذ 81 مهاجرا غير شرعي على متن قارب جنوب شرقي تونس

وفي تونس، تمكنت السلطات، أمس السبت، من إنقاذ 81 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من الغرق، بينهم امرأة على متن قارب بـ ولاية مدنين الواقعة جنوب شرقي البلاد، وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن المهاجرين «تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما»، أبحروا من شواطئ «أبو كماشة» الليبية، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية،

وفي السعودية، تمكنت السلطات من ضبط 29 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة في إرسالية أجبان قادمة مخبأة في مركبة خاصة، عبر منفذ الحديثة شمال البلاد، وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه تم القبض على مستقبل الشحنة داخل المملكة.

ضبط أكثر من 6 ملايين و400 ألف من الحبوب المخدرة

وفي إبريل الماضي، أعلنت هيئة الزكاة والجمارك السعودية، لـ «العربية.نت»، ضبط أكثر من 6 ملايين و 400 ألف من الحبوب المخدرة، كما ضبطت أكثر من 35 ألف كيلو جرام من المخدرات الأخرى: كالهيروين والحشيش والكوكايين وغيرها خلال الربع الأول من 2022.

#ارقد_وآمن، #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولة تهريب 29,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "أجبان" وردت للمملكة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على المستقبِل للمضبوطات داخل المملكة وهو شخص واحد.

https://t.co/GEruh5DBoz pic.twitter.com/fpBt6udvJP — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 13, 2022

منزل وزيرة دفاع تشيلي يتعرض لـ السرقة بعد الاعتداء على ابنها

وفي تشيلي، تعرض منزل وزيرة دفاع البلاد، مايا فرنانديز، لـ السرقة بعد ضرب ابنها وتهديد زوجها، فيما أصيب رقيب في الشرطة، يعمل حارسا شخصيا في الرئاسة برصاصة في ذراعه، جراء تعرضه للسرقة ولإطلاق نار، بينما كان جالسا في سيارة رسمية، بـ حي «سان ميجيل» جنوبي العاصمة «سنتياجو».

وفي ألمانيا، قالت وزارة الداخلية الألمانية، في تقرير، يغطى الفترة من أول يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2021، إن 327 موظفا في الهيئات الأمنية والحكومية لديهم صلات بالتيار اليميني المتطرف.

وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، خلال عرض التقرير، إلى أنها ستقترح تشريعا بهدف اتخاذ إجراءات صارمة بشكل أسرع ضد موظفي الخدمة العامة ذوي الميول المناهضة للدستور.

وكان من بين الموظفين الذين تم تصنيفهم على أنهم متطرفون يمينيون، 83 شخصا في جهاز مكافحة التجسس العسكري، «يضم حوالي 242 ألف موظف عسكري ومدني» و18 في «الشرطة الاتحادية»، التي توظف أكثر من 54 ألف شخص.

ماسك: محامي «تويتر» اتصلوا بشكوى انتهاك اتفاقية عدم إفشاء الأسرار

بدوره، أعلن الملياردير الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، إن محامي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اتصلوا به بشكوى تفيد بأنه انتهك اتفاقية عدم إفشاء الأسرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.