إليسا واجهة المنتدى العربي الأول للمساواة في الأردن

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، اختياراها لتكون واجهة مبادرة جسور التي يطلقها المنتدي العربي الأول للمساواة في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية هذا الشهر مع منظمة الإسكوا.

إليسا: 26% نسبة البطالة في عالمنا العربي

منظمة الإسكوا هي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وتعرف بـ«إسكوا» كاختصار للاسم، ‏وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في بيروت.

ونشرت إليسا كلمة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة قالت فيها: «أول شيء من أولوياتي كإنسانة هو الشباب، ولما تكون نسبة البطالة 26% في جميع بلادنا العربية ما فينا ما نتحرك، هكون مع الإسكوا لإطلاق مبادرة الجسور ضمن المنتدى العربي الأول للمساواة لكي نحقق مستقبل أفضل للجميع».

أغنية من أول دقيقة لإليسا تتخطى الـ40 مليون مشاهدة

وطرحت إليسا مؤخرا دويتو غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعنوان «من أول دقيقة»، وحقق حتى الآن ما يقرب من 40 مليون مشاهدة، وتعد أول أغنية عربية في شهر مايو تحقق هذا الرقم.

الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس.

إليسا تعمل خلال الفترة المقبلة على طرح باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي يكون ضمن إنتاجها الشخصي بعد انتهاء عقدها الفني مع شركة روتانا.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المعروفين؛ فتقدم 3 أغنيات مع الفنان مروان خوري، كما تتعاون لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية مصرية، بالإضافة إلى محمد يحيى ومحمد رحيم.