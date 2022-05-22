الإنتاج الحربي: نسعى للنهوض بالوطن وربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، حيث افتتح الوزير مرسي، عدد من الملاعب، وأجرى زيارة إلى مركز المعلومات والمكتبة الإلكترونية ومعمل الأبحاث بالأكاديمية.

مشروع الجامعة الأهلية

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء استعرض آخر المستجدات الخاصة بملف مشروع الجامعة الأهلية، المخطط إنشائه تحت اسم «الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا»، التي ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقي بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها، حيث جرى استعراض دراسة الجدوى والرسومات الهندسية والكليات والبرامج والتزامات فريق العمل والوزارة.

تطوير منظومة التعليم في مصر

وشدد الوزير مرسي، خلال جولته، على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التعليم بمصر، وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

وأشار الوزير مرسي، إلى أنّ الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، صرح تعليمي وبحثي متميز، وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، مضيفا أنّ الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

مواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّه يتم الحرص على التدريب العملي لطلبة الأكاديمية في الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، بهدف صقل المهارات العملية لهم، ليصبحوا مواكبين لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وجاهزين لخوض غمار سوق العمل فور تخرجهم متسلحين بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من تطوير أفكارهم ووضع وتنفيذ مشروعات وتكوين فرق عمل بمهارات وإمكانيات تتناسب مع أفكارهم وقدراتهم العلمية والعملية، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

وأكد أنّه بخلاف الأنشطة التعليمية والبحث العلمي، تمارس الأكاديمية دور رائد في الرعاية الاجتماعية لطلابها والمجتمع المحلي، وتدعم أصحاب الهوايات الخاصة «ثقافية، رياضية، اجتماعية» وترعاهم رعايةً كاملة.

رافق الوزير خلال جولته، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمود عرفات، مستشار الوزير، المهندس محمد خالد زقزوق، مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية، الدكتور مهندس أحمد عبدالنظير، مستشار الوزير، الدكتورة عايدة الصبان، مستشار الوزير، محمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.