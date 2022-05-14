عرفات: الإنتاج الحربي تولي بالغ الاهتمام بمجالات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية

خلال احتفالية نقابة المهندسين بيوم السلامة العالمي، ألقى اللواء أركان حرب مهندس محمود عرفات، عضو مكمل شعبة كيمياء ونووية بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، كلمة نيابة عن وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمة قدم خلالها الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الحدث، والذي يستضيف نخبة من رجال الصناعة والبترول والخبراء والمتخصصين المهتمين بمجالات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاحتفالية تأتي باعتبارها تناقش أحدث الاتجاهات في مجال السلامة والصحة المهنية بتطبيقاتها المتنوعة، والذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام وهو اليوم الذي أقرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003 تخليدا لذكرى العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنية وذلك تأكيدًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، ولتوفير بيئة العمل الصحية لما له من أثر بالغ في الحفاظ على الموارد البشرية والمادية، والتي تعتبر المحرك الرئيسى لعمليات التنمية والتقدم فى العديد من القطاعات.

توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث

وأوضح «عرفات» أن توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية الهدف الرئيسي للسلامة والصحة المهنية الذى يجنبنا الكثير من التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

وأكد «عرفات»، في ختام كلمته، أن وزارة الإنتاج الحربي تولي بالغ الاهتمام بمجالات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية والتعرف على الجديد فيها بشكل مستمر، كما تهتم بتنفيذ عمليات المراجعة والتأهيل للحصول على شهادات الجودة في أنشطة السلامة والصحة المهنية بجميع الشركات والمنشآت التابعة لها، خاصة العاملة في الصناعات الخطرة مثل صناعة المفرقعات والذخائر.

رفع كفاءة وجودة بيئة العمل الهندسي

وخلال كلمتها نيابة عن المهندس محمد عبدالقادر الكيلانى- رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ألقت المهندسة صفاء محمد سعفان، الضوء على ما يبذله الجهاز في إطار الاهتمام برفع كفاءة وجودة بيئة العمل الهندسي، مشيرة إلى أنه لتحقيق ما نهدف إليه من تعظيم الاستفادة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فلا بد من توافر عدة مقومات أهمها المعرفة التامة بقواعد السلامة والتخطيط الفني السليم وكذا الأطر القانونية وضرورة تفعيلها بحزم، موضحة أنه في ضوء تبني هذه المقومات قام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بوضع خطته للسير بهذا المسار، فعلى المدى القريب والمتوسط تم عمل دليل إرشادي مبسط لتقديم التوعية اللازمة والعمل على إشراك جميع العناصر المعنية بالمشروع فى تبني هذا المفهوم والعمل على إنجاحه، وكذا تم إلزام الشركات من خلال أوامر الإسناد بتقديم خطة للجودة والنظر لهذه الخطة بشكل أكثر جدية عن ذي قبل، بالإضافة إلى السعي للحصول على التدريب اللازم لتحقيق السلامة والصحة المهنية.

وشددت المهندسة صفاء سعفان، على أننا لا ينقصنا القوانين ولا ينقصنا الانضمام للاتفاقيات العالمية ولا للهيئات ولا للإدارات المعنية بالسلامة والصحة المهنية، لكن ينقصنا الوعي العام والإيمان بها والعمل على تطبيقها وتطبيق العقوبات على المخالفين بشدة، مؤكدة أن ذلك هو مسؤولية الجميع.

أهمية السلامة المهنية

وفى ختام كلمتها، أكدت «سعفان» أن ما تقوم به نقابة المهندسين الآن من تنظيم مثل هذه الاحتفالية خطوة على الطريق، معبرة عن أمنيتها بتكرار وعقد مثل تلك الاحتفالية بجميع محافظات مصر.

من جانبه، أشار المهندس عبدالخالق عياد- رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين بيوم السلامة العالمي، والتي نظمتها شعبة الهندسة الكيميائية اليوم، إلى أن السلامة قيمة كبيرة من القيم الإنسانية بكل ما تعنيه وتمثله من أمر مهم للإنسان، وأن العالم يواجه تحديات كبيرة في جميع المجالات تستلزم منا الاهتمام بمجال السلامة والصحة المهنية، من أجل الحفاظ على حياة الإنسان الذي يدير الآلة.

وأعرب «عياد» عن أسفه، أن السلامة تعد آخر الخطوات التي تحظى باهتمام، ممن هم قائمون على أمر المواقع والمؤسسات، في حين أنها يجب أن تتصدر الأولويات لتعظيم الإنتاج، إضافة إلى أهمية تدريب العنصر البشري على إدارة الأزمة حال وجود الخطر من خلال نظام المحاكاة.

وأضاف «عياد» أن أهم مبدأ من مبادئ الصحة والسلامة المهنية، هو تقليل التكاليف الناتجة عن الخسائر والإصابات وزيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة آمنة للعاملين.