مشاهد من جلسة تأييد إعدام قاتل روان الحسيني.. ملابس بيضاء وسبحة واختباء «فيديو»

مرتديا ملابس بيضاء، وممسكاً بـ«سبحة»، وهادئا غير عابئ بما ارتكبه من جريمة بشعة أدمت الأعين وأحزنت القلوب، ظهر إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاما، قاتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، داخل قفص الاتهام بقاعة محكمة جنايات فوة، خلال جلسة تأييد حكم إعدامه أمس.

قاتل روان الحسيني حاول الاختباء في قفص المحكمة

حاول قاتل روان الحسيني الاختباء خلف متهمين آخرين طوال جلسة تأييد حكم الإعدام، وظل جالسا على الكرسي داخل القفص لنحو 5 ساعات، وظهر هادئا، وكلما نظر إليه الموجودون أدار وجهه مختبئا خلف المتهمين الموجودين معه في القفص.

«قفوا أمامي».. كلمات ظل يرددها قاتل روان الحسيني داخل محبسه، مطالبا المتهمين بالوقوف كحائط ودرع بشري أمامه، ليختبئ من كاميرات وسائل الإعلام، ومن أعين الناظرين له، خاصة والد «روان»، بينما منع حارس القفص البعض من تصويره.

نظراته ربما أثارت استفزاز بعض الموجودين في قاعة المحكمة، لكنه لم يعبئ بذلك، وقام بتدخين السجائر داخل القفص، ولم يتلفظ حينما نطق المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، بتأييد حكم إعدامه.

تأييد حكم إعدام قتل روان الحسيني

وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بكفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، حكم إعدام إبراهيم إبراهيم معوض، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي.

ووفق أمر الإحالة فأن المتهم تعقب الضحية أثناء ذهابها غلى منزل خالتها في 17 يناير الماضي، واستغل ظلام مدخل العمارة وأجبرها على الصعود معه لسطح العمارة تحت تهديد السلاح، وسرق هاتفها المحمول وقرطها الذهبي و50 جنيهاً كانت بحوزتها، وقتلها خنقا بعدما حاولت الفرار منه.