محمد ثروت يكشف لـ«الوطن» تفاصيل فيلم «رمسيس باريس» مع هيفاء وهبي

يعيش الفنان محمد ثروت خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث أنه يشارك خلال الفترة المقبلة بثلاثة أعمال سينمائية، سيكون من بينهم فيلم «رمسيس باريس» والذي يشارك فيه بجانب الفنانة هيفاء وهبي.

وعن فيلم «رمسيس باريس» قال الفنان محمد ثروت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا الفيلم هو من الأعمال المميزة بالنسبة لي، لأنه يتضمن الكثير من الفنانين الكوميدين، ومنهم محمد سلام وحمدى الميرغني بالإضافة إلى هيفاء وهبي ومحمود حافظ وعدد آخر من ضيوف الشرف.

محمد ثروت فى «رمسيس باريس»

أما عن قصة الفيلم فقال «ثروت» إن العمل تدور قصته حول انتقال الأبطال من منطقة رمسيس في القاهرة إلى مدينة باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت.

وعن التصوير فأكد الفنان محمد ثروت أنهم بالفعل انتهوا من تصوير كل المشاهد الخاصة بمدينة باريس وذلك قبل شهر رمضان 2022، ومن المفترض أن يستكملوا تصوير باقي المشاهد الخاصة بمصر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيلم «رمسيس باريس» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هيفاء وهبي ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمد سلام ومصطفي خاطر وسميرة مقرون، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

أعمال محمد ثروت فى رمضان 2022

وكان قد شارك الفنان محمد ثروت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين، الأول هو مسلسل فاتن أمل حربي والذي شارك فيه بجانب نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان وهالة صدقي وفادية عبد الغني وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

أما العمل الثاني فهو مسلسل دايما عامر، والذي شارك فيه بجانب مصطفي شعبان وميرنا نور الدين ولبلبة وصلاح عبد الله وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مجدي الهواري.