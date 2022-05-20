شقيق سمير غانم: محمد ثروت الأفضل لتجسيد شخصية أخي لتشابهما بالكوميديا

حرص حسام غانم، شقيق الفنان سمير غانم، على إحياء الذكرى الأولى لوفاته اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 بذهابه إلى المقابر الخاصة بأخيه.

وبعد ذهاب حسام غانم إلى المقابر وجد باقة ورد مقدمة من الفنان محمد ثروت على روح الفنان سمير غانم، لحرصه على زيارته في بداية اليوم، لذا وجه له الشكر من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

شقيق سمير غانم يشيد بالفنان محمد ثروت

وقال حسام غانم إنه يرى أن الفنان محمد ثروت هو أفضل من يجسد شخصية الفنان سمير غانم بأي عمل يتناول حياته الفنية، لأنه كان يحبه للغاية وتربطهما علاقة طيبة، فضلا عن أن محمد ثروت يسير على نفس نهج ومدرسة الفنان سمير غانم وبشبهه في الكوميديا الخاصة به ولذلك فهو الأنسب.

محمد ثروت يحيي ذكرى وفاة سمير غانم

يذكر أن الفنان محمد ثروت هو أول من حرص على زيارة مقابر الفتان سمير غانم في ذكراه السنوية الأولى، وقدم إليه باقة ورد وكارت خاصة كتب عليه سورة الفاتحة.

كما حرصت أسرة الفنان سمير غانم على الحضور لإحياء ذكراه من داخل المقابر الخاصة به.

الظهور الأخير للفنان سمير غانم

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان سمير غانم قبل وفاته بأشهر، من خلال تقديمه أحد الإعلانات في شهر رمضان 2021، ثم أصيب بعدها بفترة قصيرة بفيروس كورونا المستجد، واستمرت حالته الصحية في تدهور حتى وفاته 20 مايو 2021.