مصدر: توريد أكثر من 5 آلاف طن قمح يوميا لصوامع وشون المنوفية

كشف مصدر مسؤول في مديرية الزراعة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع الإقبال علي توريد القمح إلى الصوامع وأماكن التخزين، بواقع 5 آلاف و300 طن يوميا، مشيرا إلى أن الإقبال جيد، وجميع الصوامع تستقبل القمح بكثافة على مدار أيام الأسبوع من التجار والمزارعين.

117 ألف فدان زراعي في المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية الزراعة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح في المنوفية تبلغ 117 ألف فدان من القمح، وأن هناك توجيهات من محافظ المنوفية، بضرورة تحقيق المتسهدف من القمح في المنوفية أولا والبالغ 220 ألف طن، قبل خروج أي شحنة قمح خارج المحافظة إلى أي محافظة أخرى.

توريد 1000 طن قمح يوميا إلى صوامع شبين الكوم

وقال المهندس المهندس عبدالمنعم منصور، مدير عام صوامع شبين الكوم، أن الصوامع تستقبل 1000 طن قمح يوميا من التجار والمزارعين، مشيراً إلى أن القمح جودته أعلى من الأعوام الماضية، والإقبال على التوريد كبير.

وأكد «منصور»، أن وعي المواطنين باهتمام الدولة بالقمح ساعد على زيادة الكميات الموردة إلى الصوامع التي تسع 20 ألف طن.

وطالب مدير عام صوامع شبين الكوم في المنوفيه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بضرورة فتح صومعة إضافية لاستقبال القمح في ظل الزيادة الكبيرة في توريد المحصول القمح، مشيراً إلى أن المزراع أو التاجر يحصل علي قيمة بيع القمح خلال 48 ساعة فقط.