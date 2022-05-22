رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر: توريد أكثر من 5 آلاف طن قمح يوميا لصوامع وشون المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
09:15 ص | الأحد 22 مايو 2022
توريد القمح

توريد القمح

كشف مصدر مسؤول في مديرية الزراعة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع الإقبال علي توريد القمح إلى الصوامع وأماكن التخزين، بواقع 5 آلاف و300 طن يوميا، مشيرا إلى أن الإقبال جيد، وجميع الصوامع تستقبل القمح بكثافة على مدار أيام الأسبوع من التجار والمزارعين.

117 ألف فدان زراعي في المنوفية 

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية الزراعة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح في المنوفية تبلغ 117 ألف فدان من القمح، وأن هناك توجيهات من محافظ المنوفية، بضرورة تحقيق المتسهدف من القمح في المنوفية أولا والبالغ 220 ألف طن، قبل خروج أي شحنة قمح خارج المحافظة إلى أي محافظة أخرى.

توريد 1000 طن قمح يوميا إلى صوامع شبين الكوم 

وقال المهندس المهندس عبدالمنعم منصور، مدير عام صوامع شبين الكوم، أن الصوامع تستقبل 1000 طن قمح يوميا من التجار والمزارعين، مشيراً إلى أن القمح جودته أعلى من الأعوام الماضية، والإقبال على التوريد كبير.

وأكد «منصور»، أن وعي المواطنين باهتمام الدولة بالقمح ساعد على زيادة الكميات الموردة إلى الصوامع التي تسع 20 ألف طن.

وطالب مدير عام صوامع شبين الكوم في المنوفيه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بضرورة فتح صومعة إضافية لاستقبال القمح في ظل الزيادة الكبيرة في توريد المحصول القمح، مشيراً إلى أن المزراع أو التاجر يحصل علي قيمة بيع القمح خلال 48 ساعة فقط.

اقرأ المزيد:

حملات طرق أبواب لتعريف المواطنين بمشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

«التضامن» توجه بسرعة إنقاذ مواطنة مسنة بلا مأوى في المنوفية

السيطرة على حريق هائل في مصنع الكبريت بقويسنا بمحافظة المنوفية

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ مسنة بلا مأوى في المنوفية

«تعليم المنوفية»: 400 لجنة تستقبل 83 ألف طالب لأداء امتحانات الإعدادية

قطار يصطدم بدراجة نارية في المنوفية.. حاول المرور من مكان غير مخصص للعبور

مدير صوامع المنوفية: نستقبل في اليوم 1400 طن قمح «فيديو»
بقلم إبراهيم الديهي