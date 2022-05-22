نائب برلماني يطالب بمصادرة الأموال غير مشروعة المصدر

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة مصادرة أي أموال حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.

مناقشة تقرير «تشريعية النواب»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكد «أبو زيد»، أن التعديلات في القانون الهدف منها منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.

تعديلات قانون «غسل الأموال»

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال، ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى.

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم تعديلات قانون غسيل الأموال. وأكد النائب أحمد حته عضو مجلس النواب ان التعديلات تمثل أهمية كبرى لمحاربة جريمة منظمة، ما يحافظ على الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، خاصة أن جريمة غسل الأموال تستخدم في تمويل الارهاب.

وانتقد «حته» في كلمته بالجلسة العامة اليوم انتشار ظاهرة المستريح، ما يستوجب وجود أوعية استثمارية لاستيعاب أموال المواطنين ونشر الوعي بها ومقاومة جرائم النصب.