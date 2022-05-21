رئيس «صناعة النواب»: مشروع «مستقبل مصر» فريد ويحقق الأمن الغذائي للوطن

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تطورا كبيرا وملحوظا في المشروعات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر استخدام منظومة الري الحديث، وتقليل استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها، وترشيدها عبر مشاريع الري الحديث وتبطين الترع وغيرها، منوها بقيام الرئيس السيسي بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، وقبله بأسابيع قليلة كان متواجدًا بمشروع توشكى.

مشروع مستقبل مصر يقلل الاستيراد

وثمن «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من التوسع في المشروعات الزراعية وافتتاح مثل هذه المشاريع الضخمة كمستقبل مصر الزراعي، قائلا إنها تقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، كما تعمل على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تمضي قدما وبخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية، وهو ما يحسب لها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.

مشروع مستقبل مصر الزراعي

واختتم المهندس معتز محمود، بالتأكيد على أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، مشروعا واعدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خصوصا وأنه سيتم من خلاله استصلاح ما يزيد على مليون فدان، وإنتاجهم بالمستقبل سيزيد من الحاصلات الزراعية، ويُعزز استراتيجية الدولة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، الشكر للقائمين على المشروع، علاوة على توجيهاته بافتتاح أسواق كبيرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية للسيطرة على الأسعار.