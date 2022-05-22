رئيس المصرف المتحد: الحلول المالية الرقمية للبنك صنعت بأيدي شباب مصر

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ الحلول المالية الرقمية للبنك صنعت بأيدي شباب مصر، مؤكدا أنها تعتبر الأفضل في السوق.

«القاضي»: 6 مؤشرات دولية تدعم توجه الدولة وخطط المركزي للتحول الرقمي

وأضاف «القاضي»، خلال مشاركته أمس في الجلسة الافتتاحية لقمة «مستقبل مراكز البيانات العملاقة FDC»، أنَّ هناك 6 مؤشرات دولية ومحلية تدعم توجه الدولة وخطط البنك المركزي نحو التحول الرقمي، وهي:

1. تداعيات أزمة فيروس كورونا.

2. تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش.

3. نمو عدد الحسابات البنكية لتصل إلى 56.2% بنهاية 2021؛ بفضل إطلاق البنك المركزي المصري حملات قومية لدعم الشمول المالي.

4. ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية.

5. انتشار المحمول بشكل كبير.

6. نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر.

سياسة الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي

كما أوضح رئيس المصرف المتحد في كلمته، أنَّ توجه الدولة بكافة أجهزتها؛ خاصة البنك المركزي، نحو التحول الرقمي، يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ما تم مؤخرا من إقرار سياسة الشمول المالي وتوسيع مجال الخدمات الإلكترونية في جميع المؤسسات.

يرى رئيس المصرف المتحد، أنَّ هذا التوجه سيعزز إجمالي الناتج القومي والمحلي، من خلال توفير الجهد والوقت المبذول للحصول على الخدمة، مشيرا إلى تبني العديد من الدول لهذا التوجه، للاستقادة من التطور التكنولوجي في شتى مناحى الحياة.

قال «القاضي»، إنَّ استراتيجية عمل المصرف المتحد تقوم على الإستعانة بمجموعة من الشباب المبتكر لمواصلة تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك، مؤكدا على أنهَّ بعد 5 سنوات من الآن.. البنك الذي سيجعل العميل يذهب إليه، سيعد بنك غير ناجح»، في إشاره منه إلى تحول رقمي كامل للبنوك.

زيادة الخدمات الرقمية بالسوق تساهم في تنشيط حركة التجارة

تابع، «مع تزايد حجم وعدد عمليات التجارة الإلكترونية عالميا ومحليا، بات هناك احتياج متزايد لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة والتوقيت، وهذا ما نسعى لتطبيقه بالمصرف المتحد».

تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل

أوضح أشرف القاضي، أنَّ التحول الرقمي والتكنولوجيا، ستغير من الأداء التقليدي النمطي ليتحول إلى أداء أكثر اعتمادا على الآلة والتحليل للوصول إلى نتائج جيدة ومتطورة.