المصرف المتحد يكشف تفاصيل خطة تحالف وطني من 11 بنكا لتمويل «القناة للسكر»

كشف أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنَّ شركة القناة للسكر تعد في مقدمة المشروعات القومية الكبرى، وواحدة من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في مصر.

وقال «القاضي»، في تعقيب مباشر حول مشاركة المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري، بجانب 9 بنوك آخرين في تحالف وطني لتمويل مشترك، إنَّ قيمة التمويلات تصل إلى 12,5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر.

وأضاف، رئيس المصرف المتحد، أن المشروع يأتي ضمن توجه ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنموية في مصر، خاصة في الصعيد، الأمر الذي يدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية.

أكبر صومعة للسكر في العالم.. بسعة 417 ألف طن

وأوضح أنَّ المصنع في خطته التوسعية سيعمل على ضم أكبر صومعة للسكر في العالم بطاقة تخزينية بسعة 417 ألف طن، مضيفا أنَّ إنتاج المصنع سوف يسهم في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2023، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد والعملة الأجنبية التي تتحملها الدولة.

فيما أكد رئيس المصرف المتحد على حرص مصرفه على المشاركة في القروض المشتركة، وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية والتنموية، خاصة المشروعات الزراعية التي تنبثق من رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان.

تمويل المشروعات التنموية

من جانبها، قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إنَّ حرص مصرفها على المشاركة في هذا النوع من التمويلات كونه إضافة قوية للصناعة الوطنية والتكامل الناتج عن نشاط المشروع فيما بين الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأضافت «كشميري» أنَّ مصرفها يأمل تكرار التجربة في مشروعات أخرى مستقبلا، تعزيزا لرؤية مصر 2030، مؤكدة على قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل و نجاحه في اتمامة و الانتهاء من اجراءات تفعيلة.

التحالف الوطني يضم بنوكا أجنبية

فيما قال ألبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، إنَّه سعيد بمشاركة المصرف المتحد في هذا التمويل الذي أثبت قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية بمشاركة مجموعة الغرير ومشاركة البنوك الأجنبية في التمويل مما يعزز ثقة المستثمر الاجنبى وجهات التمويل الأجنبية في الاقتصاد المصري.

شارك المصرف المتحد، بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل لـ9 بنوك وهي؛ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، بجانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنويًا، حيث جاء إعلان الإغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.