المصرف المتحد: المركزي يستخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة لمستويات مقبولة

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، تعليقا على قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، إنَّه استخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية.

القاضي: مستويات التضخم في مصر تأثرت بالعديد من الأزمات العالمية

وأضاف «القاضي» في بيان صادر عن مصرفه، أنَّ قرار البنك المركزي جاء لامتصاص آثار التضخم الذي تأثرت مستوياته بمرور الاقتصاد بالعديد من الأزمات العالمية، بداية من تأثير جائحة كورونا، وتباطؤ سلاسل الإمداد، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية.

قرار المركزي سيؤثر على معدل دوران الاقتصاد.. سيظل جيد

يرى رئيس المصرف المتحد، أنَّ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، سيؤثر على معدل دوران الاقتصاد، ولكن سيظل في مستوي دوران جيد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

كما استبعد أن يصدر أكبر مصرفين حكوميين شهادات أو أوعية ادخارية جديدة بعوائد تفضيلية أعلى من الحالية، قائلا: «لا توقعات للبنوك الكبرى بإصدار شهادات أعلى من 18%».

فسر «القاضي» ذلك بأنَّ الشهادات الحالية تؤدي الغرض منها من سحب السيولة من السوق، مضيفا «هذه الإجراءات تتماشي مع قوي السوق والتي سوف تتوازن في الزمن القريب بإذن الله».