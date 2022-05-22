مستشار مدير «مستقبل مصر»: نستهدف تقليل عجز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر، إنّ مشروع مستقبل مصر يمر بمراحل متعددة، ومبني على أساس علمي ودراسات قوية، ويستهدف تقليل العجز في إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية في مصر، مثل القمح والذرة وعباد الشمس والسمسم، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من حروب وأوبئة يعاني منها جميع دول العالم، موضحًا أنّ المشروع مساحته تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، وهو باكورة مشروعات الدلتا الجديدة.

975 ألف فرصة عمل غير مباشرة و13 ألفًا مباشرة

وأضاف عبدالحكيم، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، المُذاع عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أنّ الزراعة من القطاعات كثيفة العمالة، التي توفر فرص عمل كثيرة، حيث أتاح المشروع 975 ألف فرصة عمل غير مباشرة و13 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر، أنّ مشروع الدلتا الجديدة يستهدف 2.2 مليون فدان زراعي، وتمت زراعة نحو 350 ألف فدان منهم في مشروع مستقبل مصر.

«مستقبل مصر» يقلل الاحتياج للاستيراد

وأكد المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر أنّ الميزة الأولية لمشروع مستقبل مصر، أنّه يساعد على تقليل الاحتياج للاستيراد من الخارج، والعجز في الإنتاج، خاصة في القمح والحبوب والسمسم، مضيفًا أنّ مصر تستورد 98% من الزيوت، والمشروع يستهدف تقليل تلك الفجوة، كما أنّه مبني على أساس بنية تحتية قوية.