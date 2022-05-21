«مستقبل مصر»: نستهدف الوصول لاستصلاح وزراعة 350 ألف فدان

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر، إن مشروع مستقبل مصر الزراعي بدأ العمل عليه بالفعل منذ شهر يوليو من عام 2017 في صمت، وبدأ ظهور باكورة الإنتاج منه في عام 2018، حيث كان المشروع يتمدد بشكل مستدام بالمساحات المنزرعة، والتي وصلت حاليا لـ40 ألف فدان، «نستهدف الوصول لاستصلاح وزراعة 350 ألف فدان».

عبدالحكيم: حققنا 90% من الاكتفاء الذاتي لمحصول البنجر

وأضاف «عبدالحكيم»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المحاصيل الاستراتيجية كبنجر السكر والقمح والذرة هما الأكثر أولوية في المشروع القائم حاليا، حيث أنتج المشروع على مدار 3 سنوات ما يقارب الـ5 ملايين طن من بنجر سكر، «إحنا على وشك الوصول لاكتفاء ذاتي من السكر، وحققنا 90% من الاكتفاء الذاتي لمحصول البنجر».

عبدالحكيم: نستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية للزيت

واستطرد: «من المستهدف في المشروع تقليل الفجوة الاستيرادية للزيت عبر التوسع في زراعات المحاصيل الزيتية بالمشروع، ونستهدف أيضا الحصول على مساحات أكبر من أجل تغطية جزء كبير من الزيت، ودايما بنركز على المحاصيل اللي عندها ظروف جوية ملائمة لمشروع الضبعة».

وأوضح أنه وبالنسبة للمحاصيل التصديرية فيهتم المشروع بزراعة محاصيل كالبطاطس والفول السوداني، ولدى تلك المحاصيل ميزة منفردة نسبيا بسبب الإنتاجية بأقل تكلفة، كما استطاعت الدولة تحقيق قيمة تصديرية عالية لتلك المنتجات خارجيا.

وتابع: «مشروع مستقبل مصر وقبل البدء به تم إجراء الكثير من الدراسات العلمية ودراسات الجدوى ده بعد دراسة التربة والمياه والمناخ للوصول إلى الزراعة والإنتاج بأقل تكلفة، وقدرنا أننا نزرع محاصيل تستطيع الصمود في تلك الأرض بدرجات حرارة جيدة وتوفير للمياه والتربة الجيدة، وهو سبب نجاح المشروع، ونعتمد على زراعات غير مستهلكة للمياه لمواجهة مشكلة الموارد المائية المحدودة».