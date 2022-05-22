قيادات عمالية: «مستقبل مصر» يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل

أكدت قيادات نقابية عمالية، أن مشروع مستقبل مصر العملاق يأتي استكمالا للمشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة.

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي سيساهم في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية.

تقليل نسبة العجز في السلع الاستراتيجية

وأوضح عيش في بيان صحفي، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي قد حققت استعادة للثقل الاستراتيجي والريادة والسيادة على مقدراتها الوطنية، ،من خلال مشاريع عديدة، ولكن مشروع مستقبل مصر الزراعي، يضيف إلى ذلك تقليل نسبة العجز في السلع الاستراتيجية، بنسبة كبيرة للغاية، حيث تسود التوقعات لأن تنتهى عملية استيراد السكر على سبيل المثال بحلول عام 2024، بالإضافة الى المحاصيل ،وسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة وسيتم الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024.

وأضاف، هذا المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعي مثل توشكى والمليون ونصف فدان والصوب الزراعية، تأتي في إطار سعي الدولة المصرية نحو تأمين متطلبات المواطن وبأسعار مناسبة خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح خالد عيش أن الملايين من عمال مصر داعمون لهذا المشروع العملاق الجديد خاصة وأنه يؤكد على مساعي الدولة نحو الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، وتحديدا في قطاع الحاصلات الزراعية والسلع الاستراتيجية، التي تكلف الدولة فاتورة استيرادية ضخمة، ومساعيها أيضا للعمل بصورة مترابطة بين القطاع الصناعي والزراعي والبنية التحتية، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتوفير ملايين الوظائف سنويًا، وهو ما يتضح من الأرقام التي أعلنت أمس بشأن المشروع، حيث إن تكلفة مشروعات الاستصلاح الزراعي فيه تصل إلى 600 مليار جنيه، كما أنه يتماشى مع توجهات «الجمهورية الجديدة».

المشروع متعدد المحاور والأهداف

من ناحيتها، ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، والقيادة النقابية في سكرتارية المرأة العمالية سابقًا، قيام الرئيس السيسي بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، وقبله بأسابيع قليلة كان متواجدًا بمشروع توشكى مما يشكل اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأضافت عطوة، في بيان صحفي، أن التوسع في المشروعات الزراعية وافتتاح مثل هذه المشاريع الضخمة كمستقبل مصر الزراعي، تقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، كما تعمل على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المشروع متعدد المحاور والأهداف فإنه قائم على أحدث الأساليب الزراعية والري بالطرق الحديثة مما يساهم في ترشيد استخدام المياه، ويسهم بصورة ضخمة في زيادة الإنتاجية للسلع المهمة، إضافة للتكامل الذي سيكون مع المنطقة الصناعية في ضوء وجود بنية تحتية قوية.

وأردفت، أن المشروع يغطي احتياجات السوق المحلي ويعزز من الصادرات الزراعية، التي حققت انتعاشة كبيرة خلال السنوات الماضية، حتى تخطت عائداتها 3 مليارات دولار سنويا، ويؤكد قدرة مصر على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة حيث تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان تصلح لزراعة مختلف المحاصيل.

توفير فرص عمل

قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هذا المشروع العملاق يأتي استكمالا للمشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في «الجمهورية الجديدة».

وأوضح عبدالفضيل أن كلمة الرئيس السيسي بينت أنه يدرك طبائع الأمور والتحديات التي تحيط بالعالم أجمع وفي القلب منها الدولة المصرية، لذا فإن الرئيس السيسي برع في الانحياز الدائم للمشروعات الكبرى والاستراتيجية، فالمشروع الذي رآه العالم أجمع، سوف يوفر فرص العمل حيث يستفيد منه 10 آلاف عامل يعملون حاليا بشكل مباشر، و360 ألف عامل غير مباشر في 350 ألف فدان، بخلاف العائد الإنتاجي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في ظل التحديات الداخلية والخارجية.