نجوى فؤاد تكشف سبب غيابها عن جنازة سمير صبري: «تعبت أول ما عرفت»

غابت الفنانة نجوى فؤاد عن جنازة الفنان سمير صبري، رغم الصداقة التي تجمع بين الثنائي، إذ تعتبره شقيقها، كما يجمع بينهما عدد من الأعمال الفنية.

نجوي فؤاد تنعي سمير صبري

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»: «مش مصدقة وفاة حبيبي وأخويا سمير صبري، وتعبت بمجرد ما سمعت الخبر، وفي البداية افتكرت إنَّه إشاعة زي اللي بتطلع كتير على الفنانين، خاصة إنه خرج من المستشفى وكان كويس».

وودّع الفنان الكبير سمير صبري، عالمنا صباح الجمعة الماضي عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته صباح أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن في مقابر العائلة في المنارة بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

ونعت نجوى فؤاد، سمير صبري بكلمات مؤثرة إذ قالت: «رحل الذي كان يقدم لنا البهجة وكان سندًا للفنانين والفنانات من الصغير للكبير، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته».

وفاة الفنان سمير صبري

وتسببت وفاة الفنان الكبير الراحل سمير صبري في حالة كبيرة من الحزن تخيم على الوسط الفني بأكمله، إذ رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة أثناء تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

آخر أعمال سمير صبري

سجل سمير صبري حلقات جديدة من برنامجه «ذكرياتي» الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية، وقال المخرج محمد تركي مخرج برنامجه، «كنا أول أمس سويا في فندق الماريوت إلى الساعة 4 عصرا وسجلنا حلقتين من برنامجنا الإذاعي حلقة مع الفنان حسن يوسف والأخرى مع الفنان فاروق فلوكس وبعد انتهاء التسجيل، قال لي الفنان الراحل سمير صبري: انتظرني سأذهب لحلاقة شعري داخل الفندق وسأعود لك نستكمل عملنا، فقلت له سأتركك اليوم ونستكمل عملنا غدا».