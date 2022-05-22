إلهام شاهين: بيوتنا فيها أثر من سمير صبري.. ويسرا: إحنا قصرنا في حقه

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان القدير سمير صبري، قائلة: «رحيله صدمة وحزن كبير، وكان إنساناً جميلاً واشتغلنا مع بعض كتير في السينما والتلفزيون زي مسلسل ألف وليلة، وكان أول إخراج للأستاذ سمير سيف».

كان ضهرنا وسندنا وبيسأل على الكبير والصغير

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، «لكن الأهم من ذلك هو الفنان سمير صبري على المستوى الإنساني ليه في كل بيت من بيوتنا أثر وحاجة، مافيش عيلة في الوسط الفني وإلا وسمير وقف معاها في حاجة أو قدم لها مجاملة».

وتابعت: «حتى أفراحنا مش مجرد بيغني، بيبقى موجود معانا من أول الفرحة كان بيحسسنا إن عندنا ظهر وسند في فرح في تعب في عزاء جدعنه بجد جدع مصري أصيل وحنون جداً وبيسأل على الكبير والصغير».

من جانبها، نعت الفنانة يسرا الفنان سمير صبري، قائلة: «كان صديق وعشرة عمر ومواقفه شاهدة في كل المحن مأثر فينا رحيله جامد وكفاية ابتسامته طول الوقت رغم مرضه ومكنش عاوزنا نسيبه ومهما حصل كان عاوزنا معاه وحواليه رغم إجهاده».

وأضافت الفنانة يسرا خلال مداخلة في نفس البرنامج، «كان حالة نادرة وكفايه ثقافته وجدعنته وكان موسوعة في حد ذاته كان حافظ كل الأفلام عربي وأجنبي، الرجل ده كان شيء عظيم».

يسرا: إحنا قصرنا في حقه كفنانين

وواصلت: «إحنا قصرنا في حق سمير صبري كفنانين كان ممكن ياخد أدوار في حياتنا أكتر بكتير من كده ومش قصدي المثيل رجل له خصوصيه أنيق السلوك والاخلاق، مش هيتكرر».

وعن أهم الأفلام التي جمعتهما ولا تنساها، قالت: «اشتغلنا كتير أوي وأهم الأفلام منزل العائلة المسمومة، وهو من عرفني على حسن الإمام وعملنا حاجات كتيرة جداً، وعشنا سوياً في لندن لمدة ستة أشهر لتصوير مسلسل لم يعرض».

وأكملت: «شخص جميل بنضحك وإحنا بنتكلم عنه، حتى لو تعب، عشان ابتسامته لا تغادره، وكان سعيد باهتمام الرئيس به».