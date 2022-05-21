يسرا عن سمير صبري: «المرة الأخيرة بينا قال لي مش عايز أحتاج لحد»

قالت الفنانة يسرا إن الفنان الكبير الراحل سمير صبري عُرف عنه الود والتواصل الدائم مع أصدقائه أو من تعامل معه، مضيفة أنه وقف مع الكثير من الفنانين الكبار في محنهم المختلفة، «المرة الأخيرة قالي أنا مش عايز أحتاج لحد، قولت له أنت عمرك ما هتحتاج لحد لأنك عمرك ما سبت حد محتاج لك، وكان بيعمل خير مش على الملأ».

يسرا: أعتقد أننا مدنهوش حقه

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كان فنانا عظيما وإعلاميا رائعا ومثقفا، كما أنه كان موسوعة فنية كبرى يعلم الجميع، «أعتقد أننا مدنهوش حقه لأنه كان يستحق تكريمات أو يتواجد في المهرجانات المختلفة».

وواصلت قائلة: «الراجل ده كان يعرف 7 لغات مختلفة، وعنده إمكانيات معرفناش إحنا نستفيد منه فيها، وكان شخصية جميلة ولن تتكرر، وكان بينا مواقف كتير جدا مش هقدر أحكيها لأنها شخصية، بس هقولك أنه وقف معايا في محن كتير في حياتي ورجعني شغلي كذا مرة، سمير كان جميل ومش هيتكرر أبدا».

وأوضح أنه وبعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة كان في قمة سعادته نظرا لتقدير رئاسة الجمهورية له واعتبرها تقديرا لكل الفنانين، «سمير مكنش بيحب ينام بالليل لأنه كان بيخاف، وكان بيستنى النهار يطلع علشان ينام».

وتسببت وفاة الفنان الكبير الراحل سمير صبري في حالة كبيرة من الحزن تخيم على الوسط الفني بأكمله، حيث رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة أثناء تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.