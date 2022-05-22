«نتفليكس» تتعاقد على فيلم لمخرج «هاري بوتر» بـ50 مليون دولار

حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوق مشروع فيلم بعنوان «Pain Hustlers» للمخرج دايفيد ييتس، الذي من المقرر أن تقوم ببطولته الممثلة إيميلي بلانت، وذلك على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، وجاء التعاقد على الفيلم في حدود 50 مليون دولار، وهو البيع الأكبر حتى الآن في «كان»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قصة الفيلم مأخوذة من قصة بعنوان «The True American» للكاتب ولز تاور، وتدور الأحداث حول «ليزا دريك»، المقرر أن تقوم بدورها إيميلي بلانت، أم متسربة من المدرسة الثانوية وتحلم بحياة أفضل لنفسها ولابنتها الصغيرة، تحصل على وظيفة مع شركة ناشئة في مركز تجاري بولاية فلوريدا الأملريكية، وتصل «ليزا» إلى إدارة الشركة، ولكنها تجد نفسها قريبًا في قلب مؤامرة إجرامية لها عواقب مميتة.

إيميلي بلانت أم تقع في مؤامرة إجرامية بـ «Pain Hustlers»

من المقرر أن يبدأ المخرج دايفيد ييتس العمل على الفيلم في 22 أغسطس المقبل، وذلك بعد الاستقرار على فريق العمل الخاص بالفيلم خلال الأسابيع المقبلة، وجاء ذلك خلال الفترة التي تعاني فيها شبكة «Netflix» من بعض المشكلات الخاصة بها، وتسبب انخفاض عدد المشتركين إلى بيع عدد من الأسهم، ما أدى إلى تسريح العمال وتزايد الشكوك حول جهاز البث.

دايفيد ييتس من أفلام «هاري بوتر» إلى «Pain Hustlers»

وشاركت إيميلي بلانت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية الناجحة من بينها «Edge of Tomorrow» و«Into the Woods»، كما شاركت مؤخرا في فيلم «Jungle Cruise».

بينما تولى دايفيد ييتس إخراج مجموعة كبيرة من الأفلام منها سلسلة أفلام «Fantastic Beasts»، والتي كان أخرها فيلم «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore»، بالإضافة إلى إخراج الأفلام الأربعة الأخيرة من سلسلة أفلام «هاري بوتر».