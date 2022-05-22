اجتماع استثنائي لـ"اتحاد المستثمرين" لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة

يناقش الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عصر اليوم خطته لدفع عجلة الاستثمار في اجتماع استثنائي بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن خطة ورؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي وبعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية.

تفعيل دور الاتحاد في دعم الدولة

وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن اجتماع اليوم الاستثنائي يأتي تفعيلاً لدور الاتحاد في دعم الدولة وتلبية نداء وتكليفات الرئيس لتعظيم دور القطاع الخاص والمستثمرين على دفع عجلة الاستثمار والصناعة المحلية.

وأضاف «هلال» لـ«الوطن» أن الاجتماع سيناقش سبل تفعيل القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي وسرد نجاحات الدولة في الفترة الأخيرة مع تقديم يد العون والمساندة للحكومة والدولة المصرية.

وتابع «هلال» أن الاجتماع اليوم سيناقش في خطته سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع رؤية متكاملة أمام الحكومة عن أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتكون هناك صورة كاملة أمام الحكومة للوصول إلى حل تلك المعوقات سريعاً لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية بما يتوازى مع خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار كصادرات مصرية إلى خارج البلاد.

هلال: قرارات الحكومة ستسهم في دعم القطاع الخاص

واثنى «هلال» على حزمة القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي ستسهم بكل تأكيد في دعم القطاع الخاص ليكون قادر على مشاركة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بما يصب في ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تقدم ملايين فرص العمل أمام الشباب والقضاء على البطالة.

وأعلن الأحد الماضي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تسعة الدولة إلى تنفيذها لدعم القطاع الخاص وتسهيل حجم مشاركته في الاقتصاد الوطني معلنتاً أن الدولة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى نحو 65 % في غضون السنوات الثلاثة المقبلة.