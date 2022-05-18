اتحاد المستثمرين: خطة الحكومة تساعد على توطين الصناعة الوطنية

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأخير كان عالميًا وذا قدر كبير من الشفافية والتوقعات المستقبلية، وهو ما أراح الكثير من المواطنين وصدم البعض الآخر.

نصر: الحكومة واجهت الأزمة الموجودة في مصر

وأضاف «نصر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما قامت به الحكومة مؤخرًا هو مواجهة للمشكلة والأزمة الموجودة في مصر، فيما رأي رجال الصناعة ذلك المؤتمر أنه يساعد على توطين الصناعة الوطنية وتعظيم قيمة المواد الخام الموجودة بها، «الجميع يتفق بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة».

نصر: الصناعة قاطرة للتنمية

واستطرد: «الصناعة من القطاعات التنموية التي تعتبر قاطرة للتنمية، وحتى تحدث التنمية المنشودة ونحقق المستهدف منها يجب أن يكون هناك دعم مادي وإجرءاتي، وإقرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعظيم قيمة الصناعة ظهر جليًا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية».

وأوضح: على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي يعاني منها كافة دول العالم في حال أغلقت أي دولة من الدول المصدره أبوابها أمام تصدير المنتجات أو المواد الخام المستخدمة في الصناعات، فلن تبقي سوى الدول التي أنشأت أكبر حملة صناعية على أراضيها لمواجهة مثل تلك الإغلاقات المحتملة مستقبلا.

وتابع: «من أهم المشروعات التي يجب أن تخطط لها الدولة في إنشائها هي مصانع الخامات التي بها عجز في التصنيع، حيث إن كافة المصانع قد تأثرت نتيجه لنقص المواد الخام بها».