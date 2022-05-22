هاني أبو أسعد يقدم سيرة الجاسوس الأمريكي روبرت أميس في «The Good Spy»

يعمل المخرج هاني أبو أسعد على فيلم جديد بعنوان «The Good Spy»، وهو سيرة ذاتية عن عميل وكالة المخابرات المركزية روبرت أميس، والذي قُتل في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983، ويستند الفيلم لكتاب بنفس العنوان للكاتب والمؤرخ الأمريكي الحاصل على جائزة «بوليتزر»، كاي بيرد، بينما يتولى إف سكوت فريزير العمل على السيناريو.

ومن جانبه، قال المخرج هاني أبو أسعد: «عندما تعمق روبرت أميس في حياة علي حسن سلامة، عضو بارز في منظمة التحرير الفلسطينية، أدرك أنه ليس فقط يتجاوز الخط الفاصل بين وكالة المخابرات المركزية ويشترك في قضية عدوه، ولكن الصداقة بين رجلين يؤديان إلى تهديد معين لإقامة الجانبين، هذه الحقائق هي تربة خصبة مثالية للدراما التي تحركها الشخصية المتأصلة في الإثارة السياسية»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

منتج فيلم «The Good Spy»: يسعدنا التعاون مع أبو أسعد

ويشارك في إنتاج الفيلم، إيفان هايز من خلال شركة «ACE»، ستقوم لوري ماكدونالد ووالتر باركس بالإنتاج التنفيذي مع سكوت فرايزر، بينما سيعمل بيرد كمستشار في المشروع.وقال المنتج إيفان هايز، «لقد سعينا دائمًا إلى إنتاج فيلم تجسس مثير وممتع، لكننا نريد أيضًا أن نجعل الفيلم الأكثر صدقًا وأصالة ممكنًا، وهاني أبو أسعد هو المخرج المثالي لمساعدتنا في تحقيق ذلك بالضبط، يسعدني الشروع في هذا المشروع مع هاني وسكوت والفريق».

معلومات عن المخرج هاني أبو أسعد

رشح أبو أسعد لجائزتي أوسكار في فئة الأفلام الأجنبية، عن فيلم «الجنة الآن» عام 2005، بالإضافة إلى فيلم «عمر»، وهو قصة حب مأساوية تدور أحداثها في فلسطين المحتلة، والتي أيضًا فاز بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي.

كما قام بإخراج فيلم «The Mountain Between Us»، من بطولة كيت وينسلت وإدريس إلبا.