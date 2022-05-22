بأمر القانون الجديد.. هذه المدة شرطا أساسيا لاستحقاق المعاش المبكر

وضع المشرع العديد من المواد والبنود بشأن استحقاق الموظف للمعاش، في قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، ومن بينها المعاش المبكر الذي تشهد محركات البحث عمليات مكثفة عنه، بين الحين والآخر، وقد تناولت اللائحة التنفيذية أنه يجب الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة.

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

وحسب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وتضمنت مواد القانون المدة الفعلية التي يجب على الموظف تحقيقها من أجل الخروج على المعاش المبكر، حيث نصت مواد القانون أنه لابد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني المشار إليها 20 سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

الخروج على المعاش المبكر

وجاءت شروط الخروج على المعاش المبكر كالتالي:

1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

2- توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

3- أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني المشار إليها 20 سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

5- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

و يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.