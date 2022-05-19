تحذير عاجل لأصحاب المعاشات.. إيقاف الصرف بالبطاقات الزرقاء بداية من يونيو

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك 6.5 مليون مواطن كانوا يصرفون المعاشات بالكروت الزرقاء، مشيرا أن الهيئة قدمت هذه الكروت عامي 2004 و2005، وكانت تضمن السحب النقدي فقط من منافذ المعاشات.

وأوضح «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه تقرر استبدال الكروت الزرقاء بكروت ميزة، وذلك ضمن خطة الشمول المالي، بداية من عام 2021.

الصرف بالبطاقات الزرقاء لمليون مواطن

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه جرى الانتهاء من 5.5 مليون مواطن، وباقي مليون واحد فقط يصرفوا المعاشات بالكروت الزرقاء، لافتا إلى أن صلاحية هذه الكروت ستنتهي خلال شهري يونيو ويوليو.

وناشد اللواء جمال عوض، بضرورة التوجه لأقرب مكتب تأمينات قريبا من السكن، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي، وسيحصل على كارت ميزة مجانًا بدون أي رسوم أو مصروفات: «مش هيدفع جنيه»، مؤكدا أنه سيصرف معاشه بكارت ميزة بداية من الشهر التالي.

توقف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات القديمة

ولفت «عوض» إلى أن الموطن عند صرف المعاش الخاص بشهر يونيو سيفاجئ بتوقف صرف المعاش من الماكينة، لانتهاء صلاحية البطاقة: «بقوله صور بطاقتك وش وضهر وروح أي مكتب تأمينات قريب منك، وهنديك كارت ميزة وهنفعل لك الكارت عشان تقبض في نفس اليوم».

وأكد أن هيئة التأمينات أرسلت رسائل هاتفية على هواتف المستفيدين من المعاشات لمطالبتهم بتغيير البطاقات لكارت ميزة، مشيرا إلى أن عملية تغيير البطاقة لن تستغرق سوى 5 دقائق: «كل اللي طالبينه إن المواطن يروح وهو مصور البطاقة بس».

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن كبار السن ممن لا يستطيعوا النزول والتوجه للتأمينات يمكنهم إارسال أبنائهم لمكاتب التأمينات، وسينتقل موظف منها لمحل سكن المستفيد الأصلي، ويسلمه الكارت في منزله مجانًا بدون أي رسوم.