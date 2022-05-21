التأمين الاجتماعي: مليون مواطن يصرفون المعاشات بالبطاقة الزرقاء

علّق اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على إيقاف صرف المعاشات بالبطاقة الزرقاء، واستبدالها بكارت ميزة اعتبارا من يونيو ويوليو، موضحًا أن هذه الخطوة بدأ العمل عليها منذ مطلع يناير2021، إذ كان هناك نحو 6.5 مليون مواطن يصرفون معاشاتهم عبر البطاقة الرزقاء، وهي بطاقة بلاستيكية تسمح بالسحب النقدي من بعض ماكينات ATM، وليس كله.

الشمول المالي

وأضاف عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «في إطار توجه الدولة والشموال المالي ومبادرة من البنك المركزي تم التعاون معهم بهذا الصدد لتحويل البطاقة الزرقاء بوسائل أخرى حسب رغبة الحاصل على المعاش اللي عاوز يفتح حساب في البنك ونحول المعاش عليه أو اللي عاوز البريد متاح واللي عاوز يفتح محفظة إلكترونية على الموبايل متاح».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كارت ميزة أحد الوسائل المتاحة في إطار التطوير لمن يتعذر عليه فتح حساب بنكي، موضحًا: «كأنه تم فتح حساب في البنك عبر كارت ميزة يتيح له السحب النقدي من كل أنواع ماكينات atm أو سداد المدفوعات الحكومية أو شراء السلع من المحال كأنه كارت عادي».

بداية تطبيق الخطة

وأوضح، أنه جرى العمل على تلك الخطة منذ يناير 2021 لنحو 6.5 مليون مواطن حاصل على المعاش عبر تحويلهم إلى كارت ميزة، وتم الانتهاء من تحويل بطاقات نحو 5.5 مليون مواطن طبقاً للوسائل المتاحة السابق ذكرها.

وأتمّ: «تبقى تقريبا مليون مواطن، وقمنا بعمل حملات إعلامية في مختلف الوسائل والصحف أنه اعتباراً من العام المالي 2022-2023 سيتم الانتهاء من الكارت الأزرق وعشان إحنا عارفين إن فيه بعض المواطنين مش بيتحركوا إلا في اللحظات الأخيرة وبالتالي تم الاستعانة بممثلين من البنوك في أفرع التأمينات والمعاشات».