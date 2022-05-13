4 حالات بقانون التأمينات تتسبب في قطع المعاش.. احذرها 

نصت المادة 105من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، إذ يتعرض البعض لقطع معاشه الذي يتلقاه شهرياً دون علمه بالسبب وراء إيقاف المعاش، كما يجهل البعض ماذا يحدث بعد قطع المعاش والمنحة التي يتم صرفها بعد القطع وهي"منحة القطع" وغيرها من الأمور التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .

حالات قطع المعاش في القانون

وجاءت الحالات التي يتم فيها وقف المعاش وفقا لما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا وفقا لنص المادة 105 من القانون والتي تنص على: "يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1ـ وفاة المستحق.

2ـ زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك حالات التالية:

ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ـ الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 ـ توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحام المددة 102، و104 من هذا القانون.

منحة قطع المعاش تقدر بمعاش سنة

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على أن تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف المنحة.