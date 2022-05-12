«حماية المستهلك» يحذر من مسابقات إلكترونية وهمية: يوزعون جنيهات ذهبية

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا اليوم، عبر صفحته الرسمية على حساب مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حذر المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلة والإلكترونية.

وتنظم هذه الصفحة مسابقات وهمية للمستهلكين بجوائز، وأعلنت عن نوعية الهدايا الوهمية التي تقدمها للمشتركين تتمثل في الجنيهات الذهب.

صفحة مسابقات وهمية لسرقة البيانات

وقال جهاز حماية المستهلك أن هذه الصفحة تعمل من خلال آلية محددة، إذ تطلب دخول المتابعين على رابط المسابقة، ومن ثم اختيار الجائزة، ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لإرسال كود، على أن يجري إدخاله مرة أخرى على موقع الصفحة.

وأوضح بيان الجهاز إنه بمتابعة التعليقات على الصفحة المزيفة تبين أنها لا تقوم بإرسال أي أكواد أو هدايا للمتابعين، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وتسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم.

وذكر الجهاز إنه تلقى بلاغًا من الشركة الحقيقية أكدت فيها أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة، ما دفع الجهاز لإصدار البيان، ورصد هذه كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة حسابات وبيانات المستهلكين.

تحذيرات حماية المستهلك للمواطنين

وفي نهاية البيان ناشد الجهاز التحذيري المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن ببياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، كذلك عدم الاشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم إخطار جهاز حماية المستهلك على الإعلان الخاص بها، وذلك حتى يضمن المستهلك صحة وجدية المسابقة، حيث نصت المادة رقم 14 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 أنه لا يجوز الإعلان عن أية مسابقة بأى وسيلة إعلانية إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات، كما حددتها لائحته التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام علي الأقل.

طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك

وتستعرض «الوطن» القنوات الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، إذ يوفر الجهاز أكثر من طريقة للتواصل وهي إما عن طريق الاتصال بالخط الساخن للجهاز، أو استخدام تطبيق «الواتساب» على الرقم 01577779999، أو إرسال رسالة على الصفحة الرسمية للجهاز على «فيسبوك»، الموقع الإلكتروني الرسمي www.cpa.gov.eg.، أو من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك والذي يمكن تحميله من متجر الهواتف التي تدعم نظام الأندرويد أو« IOS»، أو إرسال فاكس علي رقم 0233055753، أو الذهاب إلى مقر الجهاز بالمهندسين أو القرية الذكية، وأخيرًا عن طريق فروع الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية.