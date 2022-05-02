«حماية المستهلك» ينصح بالامتناع عن تناول الرنجة والفسيح في العيد

نصح جهاز حماية المستهلك، في نشرة استرشادية عبر موقعه الرسمي، المواطنين، بتجنب تناول الرنجة والفسيخ خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022، مشددا على كثرة الآثار الجانبية الضارة التي تنتج عن تناول الأسماك المملحة، التي يأتي على رأسها التسمم وارتفاع ضغط الدم.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه من الأفضل أن يتم عوضا عن أكل الرنجة والفسيخ خلال أيام العيد، تناول الأسماك الطازجة وليست المملحة، إذ ضمت النشرة الاسترشادية للجهاز، أن تناول الرنجة والفسيخ بكميات كبيرة، يزيد من مستوى الصوديوم بالجسم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

حماية المستهلك: بعض الفسيخ قد يسبب التسمم

وأشارت نشرة جهاز حماية المستهلك، إلى أن بعض أنواع الفسيخ غير الموثوق مصدرها، قد تكون سببا في الإصابة بالتسممم البوتيليني، منوها بأن أفضل أنواع الأسماك تناولا، هي الأسماك الطازجة وليست المملحة.

وطالب جهاز حماية المستهلك، بمراعاة الظروف الصحية للآخرين، كالمصابين بأحد الأمراض المزمنة، بإعداد بعض الأصناف التي تتناسب مع مرضهم، ومع نظام تغذيتهم، الذي يتناسب مع مرضهم، إذ شدد على أهمية امتناع أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الرنجة والفسيخ بأنواعه.

أضرار الإفراط في أكل الكحك

وقدم جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي نشرة استرشادية للمواطنين، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وضمت هذه النشرة عدة نصائح خاصة بأساليب وعادات التغذية لدى المصريين أثناء الاحتفال بالعيد، التي يأتي على رأسها الإفراط في أكل الكحك، مؤكدا ضرورة التوقف عن تناول الكحك بإفراط، خاصة في الصباح الباكر تجنبا لحدوث تلبك معوي، وحدوث نزلات معوية ومشاكل في الجهاز الهمضي.