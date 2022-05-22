النيابة الإدارية تكشف تفاصيل الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني بها

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، تعليقًا على الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الإدارية، بأن الإعلان خاص بخريجي عام 2021 من الحاصلين على درجة الليسانس في القانون، سواء من خريجي كليات الحقوق أو كليات الشريعة والقانون أو كلية الشرطة، مضيفًا أن التقديم يكون على مرحلتين المرحلة الأولى تكون إليكترونية بالكامل ومميكنة، ويتم بها تسجيل الطلبات لراغبي الالتحاق خلال الفترة من 28 مايو حتى 6 يونيو، على الموقع الإليكتروني الخاص بالنيابة الادارية www.ap.gov.eg، وبعد تسجيل طلبات الالتحاق يتم إجراء بعض الخطوات التي يتم التسجيل فيها بالكامل، وصولًا لأمر الطباعة المتضمنة وثيقة التعارف التي يقوم المتقدم فيها بكتابة بياناته التفصيلية كلها هو وأسرته ويتم طباعة 5 نسخ منها، وبذلك يكون انتهى المتقدم من المرحلة الإليكترونية التي لا غنى عنها لعملية التقديم.

المرحلة التالية بعد المرحلة الإلكترونية هي الورقية

وأضاف سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن المرحلة التالية بعد المرحلة الإلكترونية هي المرحلة الورقية، والتي تتضمَّن تجهيز الأوراق المطبوعة مع الأوراق المطلوبة والمذكورة في الموقع الخاص بالنيابة الإدارية، على رأسها شهادة المؤهل الصادرة من الجامعة وبيان الدرجات، وأداء الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون لا يجوز الالتحاق بأي هيئة قضائية بتقدير أقل من تقدير جيد، وبعد استكمال المستندات بالكامل، ومستندات إثبات الشخصية يستطيع المتقدم التوجه إلى مقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة بالمحور المركزي، وهو موجود على تطبيق «جوجل ماب».

سحب وتقديم المستندات من 12 يونيو حتى 4 يوليو

وأوضح سمير أن موعد حضور المتقدم يتم تحديده عن طريق الموقع، بعد قيام المتقدم بعملية التسجيل يتم سحب وتقديم المستندات من 12 يونيو حتى 4 يوليو وتكون مقسمة حسب الجامعات لمراعاة الكثافة ويتم الإعلان عن الموعد على موقع النيابة الإدارية وصفحاتها على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل الصفحة الرسمية على فيس بوك والإنستجرام.

المتقدم بعد تقديم المستندات يحصل على التسجيل المستخرج من شاشة الكمبيوتر

وشرح المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المتقدم بعد تقديم المستندات كافة، يحصل على التسجيل المستخرج من شاشة الكمبيوتر المتضمن الرقم الخاص به الذي يستطيع من خلاله متابعة مواعيد المقابلة مع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.